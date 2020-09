Geschorste coach onder toezicht terug in turnhal: ‘Ik heb nooit de woorden ‘dikke koe’ in de mond genomen’

Extra toezichtVincent Wevers is terug in de turnzaal. Op ‘neutraal’ terrein in Nijmegen mag hij zijn dochters Lieke en olympisch kampioene Sanne Wevers weer trainen. ,,Blij? Dat is een verkeerd woord.”

‘Veel plezier’ wenst iemand Vincent Wevers toe voordat hij de trappen in de Nijmeegse SportQube afdaalt voor de eerste training van het olympisch traject 2.0. ,,Plezier? Laten we eerst maar eens beginnen. Natuurlijk proberen we ons plezier terug te vinden”, antwoordt de turncoach droogjes.

Voor zijn gevoel had hij de afgelopen vijf weken huisarrest in Oldenzaal. Gymnastiekbond KNGU had het topsportprogramma voor de turnsters abrupt stilgezet en Wevers en bondscoach Gerben Wiersma op non-actief gezet.

Wevers was niet langer welkom bij de dagelijkse trainingen van zijn dochters Sanne en Lieke in het Epke Zonderland Trainingscentrum. Ook zijn naam viel een aantal keren als oud-turnsters leegliepen over fysieke en mentale mishandeling.

Quote Pas later kom je erachter hoeveel impact het veelvuldig wegen heeft gehad op turnsters. Dat ze daar nu nog mee worstelen, daar heb ik spijt van Vincent Wevers

Andere cultuur

,,Nee, ik heb me niet herkend in die aantijgingen. Zeker niet in schoppen en slaan. Dat we vroeger op een andere manier trainden en dat de cultuur anders was, is duidelijk’’, zegt Wevers.

,,Met de wetenschap van nu zou ik het toen zeker anders hebben gedaan. Maar als je het maatschappelijk breder trekt: de dokter doet het nu ook anders dan vijftien jaar geleden en de leraar voor de klas staat er ook anders in. De maatschappij gaat door. Daar moet je in mee.”

