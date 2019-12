Gevecht Badr-Rico: 31.000 fans in uitverkochte Gelredome

Holiday Cup Waterpolo­sters verliezen in VS van Italië

9:27 De Nederlandse waterpolosters hebben in de Verenigde Staten de laatste poulewedstrijd in het toernooi om de Holiday Cup verloren. Italië was in Princeton met 7-4 te sterk voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga. De periodestanden waren 1-0 3-1 1-2 2-1. Voor Nederland kwamen Simone van de Kraats (drie) en Brigitte Sleeking tot scoren.