Golden State Warriors trekken stand gelijk in NBA-playoffs tegen Los Angeles Lakers

Met videoGolden State Warriors heeft de halve finale in de Western Conference van de NBA tegen de Los Angeles Lakers weer gelijk getrokken. In het duel tussen de giganten LeBron James (Lakers) en Stephen Curry (Warriors) was de titelverdediger met 127-100 te sterk. De stand in de best-of-seven serie is nu 1-1. Zaterdag is het derde duel tussen de twee Californische topteams.

De Golden State Warriors moesten na de thuisnederlaag van woensdag in het eerste duel reageren en dat gebeurde ook. Zoals het een kampioen die zijn titel verdedigt betaamt, nam de thuisploeg in het volgepakte Chase Center in San Francisco vanaf het begin het initiatief. De Warriors namen al snel een voorsprong en bouwden die telkens verder uit. Na de derde periode bedroeg het gat met de Lakers zelfs 30 punten. De ploeg van LeBron James was geen moment bij machte om het duel weer spannend te maken of in de slotfase nog terug te komen.

Klay Thompson was de topscorer voor de Warriors met 30 punten, waarvan acht driepunters. Sterspeler van de titelverdediger Stephen Curry zorgde daarbij nog eens voor 20 punten en 12 assists. Zijn rivaal bij de Lakers LeBron James maakte 23 punten.

Na de eerste twee ontmoetingen in San Francisco, volgen zaterdag en maandag wedstrijd 3 en 4 in de Crypto.com Arena van de Lakers in Los Angeles. Voor wedstrijd 5 gaat het dan weer terug naar San Francisco.

Milwaukee Bucks ontslaat coach Mike Budenholzer

Milwaukee Bucks heeft succescoach Mike Budenholzer ontslagen. De beste ploeg van het reguliere seizoen in de NBA werd vorige week al in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld.

,,Het was een moeilijke beslissing om te nemen”, zei manager Jon Horst over het ontslag. ,,Budenholzer heeft onze ploeg gedurende vijf ongelooflijke seizoenen geleid, met de eerste titel in vijftig jaar tijd en een tijdperk van aanhoudend succes.”

,,Dit is een kans voor ons om ons te heroriënteren en onze inspanningen nieuw leven in te blazen, terwijl we verder bouwen richting ons volgende kampioenschap”, aldus Horst.

De 53-jarige Budenholzer arriveerde in 2018 in Milwaukee en haalde sindsdien elk jaar de play-offs. De ploeg van de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo veroverde in 2021 de tweede titel uit de clubhistorie, na het kampioenschap van 1971.

Ook dit jaar leek Milwaukee zich weer te gaan mengen in de titelrace. De formatie uit Wisconsin ging de play-offs in als ‘top seed’, maar werd in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld door Miami Heat (1-4).