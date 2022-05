Golden State Warriors voor zesde keer in acht jaar naar NBA Finals

Met videoDe basketballers van Golden State Warriors hebben voor de zesde keer in acht jaar de grote finale van de NBA bereikt. De ploeg uit San Francisco pakte de titel in het westen door het vijfde duel met Dallas Mavericks in de best-of-sevenserie met 120-110 te winnen, waardoor de stand op een beslissende 4-1 kwam.

Klay Thompson nam afgelopen nacht 32 punten voor zijn rekening. Andrew Wiggins (18 punten), Draymond Green (17 punten) en Stephen Curry (15 punten) hadden ook hun bijdrage in scorend opzicht voor het team van coach Steve Kerr, die na de vorige wedstrijd een indrukwekkend betoog hield na het bloedbad op een basisschool in Texas. Zijn hartenkreet werd de afgelopen dagen miljoenen keren gedeeld door mensen met dezelfde opvatting over een strenger wapenbeleid in de Verenigde Staten, waar dodelijke schietpartijen aan de orde van de dag zijn.



Kerr is al sinds 2014 de succesvolle coach van de Warriors, nadat hij van 1988 tot 2003 zelf voor zeven verschillende teams uitkwam in de NBA en onder meer vier keer op rij kampioen werd als teamgenoot van Michael Jordan bij Chicago Bulls.

Finals tegen Miami of Boston

De Warriors gaan met Miami Heat of Boston Celtics strijden om het algehele kampioenschap. Miami Heat staat in de finale in het oosten met 3-2 voor.

De club uit Californië werd in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA. In 2016 moesten de Warriors het in de finale afleggen tegen Cleveland Cavaliers, in 2019 was Toronto Raptors te sterk. De afgelopen twee jaar wist de ploeg zich niet eens te plaatsen voor de play-offs, vooral als gevolg van blessureleed bij de sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson, maar dit seizoen presteren de basketballers van coach Steve Kerr weer als vanouds. In de play-offs rekenden de Warriors eerst af met Denver Nuggets (4-1) en Memphis Grizzlies (4-2). Ook Dallas Mavericks had in de finale van de Western Conference weinig in te brengen.

De Mavericks van topschutter Luka Doncic wonnen dinsdag de vierde wedstrijd in de serie, maar het lukte ze donderdagavond in San Francisco niet om de spanning echt terug te brengen. Onder aanvoering van Thompson, die 32 punten maakte, beslisten de Warriors de serie.

Thompson moest na afloop vechten tegen de tranen. De 32-jarige Amerikaan liep tijdens de NBA-finale van 2019 een zware knieblessure op en een jaar later scheurde hij een achillespees. Thompson stond daardoor twee seizoenen aan de kant, maar begin dit jaar keerde hij eindelijk terug in de NBA. ,,Ik ben zo blij dat ik er weer ben”, zei de basketballer geëmotioneerd. ,,Een jaar geleden begon ik net weer een beetje met joggen. Nu kan ik alles doen en voel ik me weer mezelf. Het is te gek dat we weer in de finale staan. We moeten nog vier wedstrijden winnen.”

Onder leiding van de 56-jarige Kerr verloor de ploeg in de play-offs nog nooit een serie in het westen. ,,Dat is best bijzonder”, zei Kerr. ,,Het is zó moeilijk om de ‘Finals’ te halen. Het is uitputtend, stressvol, vermoeiend, emotioneel; alles van dat. We moesten er als een gek voor vechten, we zijn zo blij dat het weer gelukt is.”

View this post on Instagram A post shared by Golden State Warriors (@warriors) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Stephen Curry dribbelt hier voorbij Reggie Bullock en Luka Doncic. © AFP

Volledig scherm Stephen Curry met Luka Doncic, de sterspeler van Dallas Mavericks. © AP