Grote zorgen om Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi na optreden zonder hoofddoek

De Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi baarde zondag opzien door zonder hoofddoek in actie te komen op de Aziatische kampioenschappen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Sindsdien zijn er grote zorgen over haar veiligheid.

Vrienden van de 33-jarige Rekabi lieten gisteren weten dat ze geen contact meer met haar konden krijgen en vreesden dat ze spoorloos was verdwenen. Vandaag volgde een statement van de Iraanse ambassade in Zuid-Korea, waarin wordt gesproken over ‘fake news.’ ,,Ze vertrok samen met de andere leden van het team in de vroege ochtend van 18 oktober 2022 vanuit Seoel naar Iran. De ambassade van de Islamitische Republiek Iran in Zuid-Korea ontkent ten stelligste alle desinformatie met betrekking tot mevrouw Elnaz Rekabi.’’

Even later volgde ook een bericht op het Instagramaccount van Rekabi, waarin ze haar excuses aanbiedt voor het niet dragen van een hoofddoek tijdens de wedstrijd. Ze beweert daarin dat ze veel haast had en daarom ‘onbedoeld’ geen hoofddoek droeg. Video’s van het evenement laten echter zien dat ze heel ontspannen de klimmuur bereikte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Perzischtalige media buiten Iran waarschuwen dat Rekabi vermoedelijk door Iraanse functionarissen werd gedwongen om vroegtijdig te vertrekken uit Zuid-Korea en mogelijk thuis gearresteerd wordt, wat vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran stellig wordt ontkend.

De Perzische dienst van de BBC, die uitgebreide contacten heeft binnen Iran, meldt op basis van bronnen dat Iraanse functionarissen Rekabi’s mobiele telefoon en paspoort in beslag hebben genomen en dat haar vlucht, die pas voor woensdag stond gepland, naar voren is gehaald.

Rekabi kwam in de finale van de wedstrijd in Zuid-Korea in actie met een hoofdband op en niet met een hijab. Daarmee overtrad ze de Iraanse wetten voor vrouwelijke sporters. Iraanse vrouwen moeten hun haren in het openbaar bedekken met een hoofddoek, ook bij sportwedstrijden.

In Iran zijn in de afgelopen weken grote protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel. Zij werd door de Iraanse zedenpolitie opgepakt omdat zij haar hoofd niet voldoende bedekt zou hebben.

Volledig scherm De Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi. © Screenshot AD

In Iran zijn in de afgelopen weken grote protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel. Zij werd door de Iraanse zedenpolitie opgepakt omdat zij haar hoofd niet voldoende bedekt zou hebben.