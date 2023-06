Handballer Kay Smits is ‘helemaal verrot’, maar staat wel in finale Champions League

Mysterie eindelijk ontrafeld: ‘zwabber­voet’ van Gerard Kemkers kwam door neurologi­sche afwijking

Dertig jaar geleden was Nederland in de ban van het mysterie rond de zwabbervoet van Gerard Kemkers, die de carrière van de succesvolle schaatser veel te vroeg beëindigde. Eindelijk is een van de grootste Nederlandse sportraadsels opgelost: oud-schaatser en neurowetenschapper Beorn Nijenhuis is vanmiddag gepromoveerd op het onderwerp aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kemkers is hem dankbaar.