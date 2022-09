Handbalsters beginnen Golden League met verrassende, ruime zege op Denemarken

Met samenvattingDe Nederlandse handbalvrouwen zijn overtuigend begonnen aan de Golden League. Bondscoach Per Johansson zag zijn team Denemarken in Kopenhagen met 30-22 verslaan.

De Golden League is een voorbereidingstoernooi op het EK, dat in november in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro wordt gehouden. Noorwegen (zaterdag) en Zwitserland (zondag) zijn de andere opponenten.

Oranje liep al snel weg bij Denemarken en leidde halverwege met 18-9. De ruime zege was verrassend. Nederland ging met een gehavende selectie naar Kopenhagen toe. Vlak voor de oefenstage vielen Dione Housheer en Harma van Kreij met blessures weg.

Johansson miste al de geblesseerde Danick Snelder en Larissa Nusser en kon ook geen beroep doen op Lois Abbingh en Tess Wester wegens zwangerschappen.

Volledig scherm Angela Malestein © ANP / EPA

Kelly Dulfer speelde haar 150e interland. De jubilaris opende de score voor Oranje. Estavana Polman deed ook een groot gedeelte van de wedstrijd mee. De 30-jarige opbouwspeelster was in 2019 de uitblinker bij het Nederlands team dat in Japan de wereldtitel veroverde. Zware knieblessures dwongen haar daarna tot operaties en lange revalidaties, waardoor ze de Olympische Spelen in Tokio miste.

De Golden League is een samenwerking die Nederland, Noorwegen en Denemarken zijn aangegaan. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatiewedstrijden zijn. De Golden League wordt gespeeld in drie rondes. Elke ronde is een van de drie organiserende landen het gastland en wordt een vierde land uitgenodigd om mee te doen.