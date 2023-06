Hardleerse NBA-ster Ja Morant voor 25 duels geschorst na tonen van pistool: ‘Roekeloos en zorgwekkend gedrag’

Ja Morant speelde vorige maand nog in de eerste ronde van play-offs van de NBA, waarin hij met de Memphis Grizzlies met 4-2 verloor van de Los Angeles Lakers. De Memphis Grizzlies schorstten Morant kort daarna al voor alle teamactiviteiten nadat er een video op sociale media circuleerde waarin de All-Star met een vuurwapen te zien was. De NBA schorste Morant al voor acht wedstrijden na een soortgelijk incident in maart, toen hij op Instagram Live werd gezien met een pistool terwijl hij dronken was in een club in Denver.

Vorige maand dook er dus opnieuw zo'n video op. Nu zat Morant in de passagiersstoel naast een vriend die aan het filmen was. Toen hij zag dat Morant opnieuw met zijn pistool aan het zwaaien was, draaide hij zijn camera snel weg. Omdat het opnieuw live op internet gebeurde was het kwaad al geschied en nu is Morant dus serieus de pineut, al werd er vorige maand zelfs gevreesd voor zijn toekomst in de NBA en werd een overstap naar China besproken.

,,Het besluit van Ja Morant om opnieuw een vuurwapen te tonen op sociale media is alarmerend en verontrustend gezien zijn soortgelijke gedrag in maart, waarvoor hij al acht wedstrijden geschorst was”, zei NBA-baas Adam Silver in een verklaring. ,,Het gevaar dat andere jonge mensen zijn gedrag nabootsen is bijzonder zorgwekkend. Onder deze omstandigheden geloven we dat een schorsing van 25 wedstrijden passend is. Het maakt duidelijk dat roekeloos en onverantwoordelijk gedrag met wapens niet wordt getolereerd.”

Volledig scherm © AP

,,Voor Ja weer gaat basketballen, zal hij eerst aan zichzelf moeten werken”, zei Silver in de verklaring. ,,Voordat hij terugkeert om te spelen, zal hij een programma met de competitie moeten formuleren en uitvoeren dat de omstandigheden aanpakt die hem ertoe brachten dit destructieve gedrag te herhalen.”

Morant komt tijdens de schorsing niet in aanmerking om deel te nemen aan openbare competitie- of teamactiviteiten, inclusief wedstrijden in het voorseizoen. ,,Ik heb tijd gehad om na te denken en ik realiseer me hoeveel pijn ik heb veroorzaakt”, zei Morant in een verklaring. ,,Ik wil mijn excuses aanbieden aan de NBA, de Memphis Grizzlies, mijn teamgenoten, de fans en de stad Memphis. Het spijt me wat ik heb aangericht, vooral richting de kinderen die naar me opkijken. Het spijt me dat ik jullie als rolmodel in de steek heb gelaten. Ik beloof dat ik een beter mens zal worden. Aan al mijn fans, ik ga het goedmaken, dat beloof ik.”