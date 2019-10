Hassan in de race voor titel wereldatlete van 2019

De 26-jarige Hassan bouwde deze zomer een enorme erelijst op. Ze liep Europese records op verschillende afstanden, een wereldrecord op de Engelse mijl, won de finales van de Diamond League op 1500 en 5000 meter en veroverde op de afgelopen WK in Doha als eerste atlete ooit goud op de dubbel 10.000 meter en 1500 meter.



Concurrente in de verkiezing voor wereldatlete van het jaar is onder anderen de Keniaanse Brigid Kosgei, die afgelopen weekeinde in Chicago het wereldrecord op de marathon verbeterde tot 2.14.04. Ook de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce is genomineerd. Zij won op de WK in Doha de titel op de 100 meter in de beste tijd van het jaar: 10,71 seconden.