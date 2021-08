Hassan niet in de buurt van wereldrecord op de 5000 meter

In de Amerikaanse stad in Oregon begon Sifan Hassan aan een lange solo. De wavelight - oplichtende ledlampjes aan de binnenkant van de baan - wezen haar op het gevraagde tempo. En de 28-jarige atlete begon ook hard, liep een goede 3 kilometer op of rond het schema van Gidey, maar daarna was het beste er zichtbaar af. In de laatste vier ronden verloor ze veel terrein. De 14.27,89 was nog genoeg voor de winst in Eugene, maar niet voor een verbetering van haar persoonlijke en Europese record.

Het was niet de vraag of maar wanneer en hoezeer de uitputtende weken vat op haar lichaam zouden krijgen. De zes races op de Olympische Spelen, de stress, de aandacht en het vliegen van Japan naar Nederland en van Nederland naar de Verenigde Staten hebben erin gehakt. Toch wilde Hassan deze wereldrecordpoging wagen, waarvan het plan al gemaakt werd voor de zo succesvolle campagne op de Spelen. Daar veranderde het goud op de 5000 meter, het brons op de 1500 meter en het goud op de 10.000 meter in Tokio niets aan. Ze verraste de wereld al vaker, maar kon dat dit keer in Eugene niet herhalen.

Op vrijdag 3 september komt Hassan alweer in actie. Op de Diamond League-wedstrijd in Brussel is een nieuwe wereldrecordpoging aangekondigd, ditmaal op de 10.000 meter. Training, maar vooral ook rust en tijd is gevraagd.