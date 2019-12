Hassan: sociaal, puur, vrolijk en bovenal een winnares

Schaatsen Wie hebben zich geplaatst voor de EK's en WK's?

29 december Na de NK afstanden in Heerenveen weten veel schaatsers waar ze voor de tweede seizoenshelft aan toe zijn. De situatie rond Kjeld Nuis is nog onduidelijk. De tweevoudig olympisch kampioen moest zich voor de driedaagse in Thialf afmelden wegens een zware griepaanval. De selectiecommissie langebaan moet nu beslissen of hij in aanmerking komt voor een of meerdere aanwijsplekken bij de komende titeltoernooien. Deze schaatsers hebben zich geplaatst voor de hoofdtoernooien.