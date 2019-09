Herlings klopt Coldenhoff in slotfase en wint de GP van China

Coldenhoff reed, net als in de eerste manche vanaf de start vooraan en leek op weg naar een dominante GP-winst. Herlings was net buiten de top-vijf gestart en moest zich naar voren werken. Nadat hij de derde plaats erfde van Tim Gajser, bleef hij lang steken.



Met tien minuten te gaan voerde ‘The Bullet’ het tempo op en klopte hij eerst Jeremy Seewer. Daarna leek hij te temporiseren, om in de laatste drie ronden Coldenhoff onder vuur te nemen. Uiteindelijk haalde hij de Standing Construct KTM-rijder redelijk gemakkelijk in en kon hij zo alsnog de GP-winst opeisen.



De Nederlanders eindigden allebei op 48 punten en waren een klasse apart. Goed nieuws dus met oog op de Motocross of Nations over twee weken in Assen.