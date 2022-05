Heroes haalt landstitel basketbal na zeven jaar terug naar Den Bosch

De landstitel basketbal is na zeven lange jaren wachten terug in Den Bosch. Heroes won zondagmiddag het vijfde en beslissende duel in de finaleserie met 74-81 van uittredend kampioen ZZ Leiden.

Het was bloedstollend in de volledig uitverkochte Vijf Meihal. Tot aan het begin van het vierde kwart ging de strijd volledig gelijkop. Maar op 56-56 begon Heroes aan zijn beslissende demarrage. Het Bossche overwicht sloeg over op het publiek, waar de meegereisde Bossche fans de thuissupporters plotseling overstemden.

Heroes sloeg een gat van elf punten (67-78), waarna Leiden toch weer terugkrabbelde tot 74-79. Maar na veertig minuten intens basketbal stond er 74-81 op het scorebord.

Met de winst op Leiden zorgden Heroes en zijn debuterende coach Erik Braal voor een opmerkelijke stunt. Vlak voor de play-offs raakte de Bossche ploeg door blessures zijn sterspeler Mike Carlson en Morgan Stilma kwijt.

Dat zou meteen einde verhaal zijn in de halve finale tegen Donar Groningen, was de verwachting. Maar met slechts twee inside spelers aan boord, Thomas van der Mars en Mohamed Kherrazi, zette Heroes Donar met een clean sweep opzij: 3-0.

Verrassend sterk

Die lijn trok het verrassend sterk presterende incomplete team door in de eerste finalewedstrijd tegen ZZ Leiden, die in de Sleutelstad gewonnen werd: 83-92.

Daarna ging het mis. Vorige maandag volgde na een zwakke start een thuisnederlaag tegen de titelverdediger: 74-90. En op woensdag leek Leiden een voorschot te nemen op een nieuw kampioenschap toen Heroes na rust mentaal instortte en er met 87-68 van langs kreeg.

Volledig scherm Clay Mounce op weg naar een score voor Heroes. © Robert Verboon/Heroes Den Bosch

Maar Braal veegde zijn team weer bij elkaar. Leunend op een ijzersterke verdediging werd Leiden vrijdag in De Maaspoort verslagen (61-52) en sleepte Heroes er een vijfde en beslissende wedstrijd uit. ,,Terwijl wij het al de hele play-offs met slechts twee inside spelers moeten doen. Dit is echt heel bijzonder van dit team”, benadrukte Braal toen al de opmerkelijke prestatie van zijn ploeg.

Zondag kwam Heroes in het beslissende duel in het eerste kwart op achterstand (22-17), maar met een ijzersterk tweede kwart (20-28) zette de ploeg dat om in een voorsprong bij rust: 42-45. Die marge van drie punten was na het derde kwart intact (53-56), waarna Heroes het karwei in het slotkwart bekwaam afmaakte.

Het landskampioenschap van zondag is het zeventiende in de clubhistorie van het Bossche basketbal. De vorige titel dateerde uit 2015, toen nog onder de naam SPM Shoeters. Voor coach Braal is het zijn vierde titel. Hij werd eerder drie keer kampioen met Donar Groningen, in 2016, 2017 en 2018.