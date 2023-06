Hockeyers spelen gelijk tegen Spanje in Pro League, maar pakken bonuspunt via shoot-outs

In de tweede ontmoeting in de Britse hoofdstad opende Gerard Clapes in de 17e minuut de score voor Spanje. Tien minuten later tekende Thierry Brinkman voor de gelijkmaker. In de 33ste minuut was Brinkman opnieuw trefzeker. Maar in de 46ste minuut maakte de Spanjaard Marc Miralles er vanuit een strafcorner 2-2 van. De Spanjaarden hadden daarna de beste kansen, maar er vielen geen doelpunten meer.