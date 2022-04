Hockeysters domineren tegen Amerika maar laten na monsterscore neer te zetten

VideoNederland had weinig problemen in het eerste Pro League-duel met de Verenigde Staten. De hockeysters wonnen zonder al te grote krachtinspanning, maar ze hadden de score fors verder kunnen opdrijven. Het werd slechts 3-0.

De drie voorgaande ontmoetingen met Amerika won Oranje met gemak, met de in januari vertrokken Alyson Annan nog aan het roer: 0-5 en 0-9 in de Verenigde Staten, in Rotterdam eindigde het duel in 7-1. Zo’n forse uitslag werd het niet in het Wagener Stadion en dat had Oranje vooral aan zichzelf te wijten.

In de eerste helft kreeg Nederland in totaal zeven strafcorners. Geen enkele daarvan verdween achter de Amerikaanse doelvrouw Kelsey Bing, al leek Margot van Geffen een strafcornerrebound te benutten maar na tussenkomst van de videoscheidsrechter ging haar doelpunt niet door wegens te vroeg inlopen.

Twee interlandgoals Morgenstern

De 1-0 viel pas in het tweede kwart. Freeke Moes knalde raak met haar backhand. Amerika kwam amper over de middellijn en doelvrouw Anne Veenendaal kreeg in de eerste helft werkelijk geen bal. Toch viel de 2-0 pas in de 25ste minuut. Fiona Morgenstern maakte haar eerste interlandgoal, nadat enkele minuten daarvoor een fraaie treffer van aanvoerster Frédérique Matla werd afgekeurd wegens gevaarlijk spel.

Volledig scherm © Pro Shots / Bart Scheulderman

Ook in de tweede helft domineerde Oranje, nu met Josine Koning op doel die ook weinig te doen kreeg. Ondanks het overwicht bleef een doelpuntenregen uit tegen de nummer vijftien van de wereldranglijst. Morgenstern kreeg na een fraaie aanval het publiek nog één keer op de banken met haar tweede van de avond: 3-0.

Aan de wil om te scoren lag het niet, aan de uitvoering wel en anders lag doelvrouw Kelsey Bing in de weg. Maar Oranje won en schotelde de drieduizend fans een vermakelijke avond voor. Morgen speelt Oranje weer tegen de Verenigde Staten, om 16.30 uur in het Wagener Stadion in Amstelveen.

Volledig scherm © Pro Shots / Bart Scheulderman