Hockeysters met herstelde Eva de Goede en zeven debutanten naar WK

Hockeyster Eva de Goede behoort tot de selectie van Oranje voor het WK van volgende maand in Nederland en Spanje. Interim-bondscoach Jamilon Mülders heeft de 33-jarige De Goede opgenomen in zijn selectie van achttien speelsters. De tophockeyster keert terug van een zware knieblessure, die ze eind vorig jaar opliep.

Tijdens een interland in november tegen België scheurde De Goede de voorste kruisband van haar rechterknie en ze beschadigde haar meniscus. Destijds dacht ze dat ze een streep moest zetten door het WK. De Goede maakt waarschijnlijk tijdens de Pro League-wedstrijden tegen China (op 21 en 22 juni) haar comeback. Ook Marloes Keetels keert na een blessureperiode terug in het Nederlands elftal.

Mülders selecteerde achttien speelsters en wees met Joosje Burg en Lisa Post twee reserves aan die bij ernstige blessures tijdens het toernooi mogen worden opgeroepen. Felice Albers, Yibbi Jansen, Renée van Laarhoven, Freeke Moes, Sabine Plönissen, Pien Sanders en Maria Verschoor maken deze zomer hun WK-debuut.

Volledig scherm Jamilon Mülders. © Pro Shots / Erich Snijder

,,Sinds half januari hebben we met elkaar een interessante en intensieve reis doorgemaakt. We trainden en speelden in verschillende samenstellingen en ik heb veel verschillende speelsters aan het werk kunnen zien”, zegt Mülders. “Allemaal toonden zij veel inzet en daardoor zijn we als team gegroeid de afgelopen periode. Nu is het tijd de volgende stap te zetten en gaan we het laatste gedeelte van de voorbereiding op het WK in.”

In de aanloop naar het WK speelt Oranje in de Pro League nog tegen Duitsland (11 en 12 juni) en China (21 en 22 juni). Daarna staan nog twee trainingswedstrijden op het programma. ,,Mochten blessures toch nog een rol spelen, dan heb ik alle vertrouwen in de aangewezen reserves. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we goed voorbereid op 2 juli voor volle tribunes aan onze eerste WK-wedstrijd kunnen beginnen.”

Het WK vindt van 1 tot en met 17 juli plaats in het Wagener-stadion in Amsterdam en in de Spaanse stad Terrassa. In de poulefase neemt Oranje het op tegen Ierland (2 juli), Duitsland (3 juli) en Chili (6 juli). De Nederlandse hockeysters spelen hun poulewedstrijden in eigen land.