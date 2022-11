Hoe een autohandelaar dankzij een gestolen motor Europees kampioen kickboksen werd: ‘Was zó kwaad’

Met samenvatting Noorse handbal­sters prolonge­ren Europese titel in spannende finale tegen Denemarken

De Noorse handbalsters hebben ternauwernood hun Europese titel geprolongeerd. In een spannende finale, waarin de Noren lange tijd achter stonden, was de titelverdediger uiteindelijk sterker dan Denemarken: 27-25. Het is voor de Noren de negende Europese titel.

20 november