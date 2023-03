Hoogspringer Douwe Amels stunt met historisch goud op EK indoor

Douwe Amels heeft bij de EK indooratletiek in Istanboel voor een enorme stunt gezorgd door goud te bemachtigen bij het hoogspringen. De 31-jarige Fries was zeker van de titel met een sprong over 2,31 meter. Dat was een evenaring van het Nederlands record van Wilbert Pennings uit 2002.

Daarmee levert Amels een unieke prestatie, want nooit eerder pakte een Nederlandse hoogspringer goud bij een EK indoor. Ruud Wielart was de enige die ooit op het podium stond, met een bronzen plak in 1977.

Amels bemachtigde eerder deze maand bij de NK indoor in Apeldoorn zijn negende Nederlandse titel. Het was in totaal zijn achttiende nationale titel, want hij heeft er ook negen outdoor in bezit. De Fries staat al jaren op eenzame hoogte in Nederland, maar internationaal was zijn inbreng niet aansprekend. Met de voor de Nederlandse atletiek historische gouden medaille op dit technische onderdeel heeft hij daar nu mee afgerekend.

Volledig scherm Douwe Amels © REUTERS

Vorm van zijn leven

Amels is in de vorm van zijn leven. Hij was deze winter tot 2,25 meter gekomen, maar hij nam daar in de Ataköy Arena geen genoegen mee. Eerst ging hij in twee pogingen over 2,26 en vervolgens in één keer over 2,29. Toen was hij al zeker van een medaille, maar met zijn sprong over 2,31, na een onwaarschijnlijk lange aanloop, verraste hij zijn overgebleven concurrenten.

Andrii Protsenko uit Oekraïne sprong twee keer af op 2,31 en gebruikte zijn laatste poging voor een wanhoopssprong over 2,33. De lat viel en de dolblije Amels was kampioen. Hij liet Protsenko achter met zilver en de Belg Thomas Carmoy, die ook drie keer 2,31 miste, met brons.

Nederland sluit het EK in Turkije af met drie gouden medailles. Gisteren snelde Femke Bol naar de Europese titel op de 400 meter en vandaag zegevierde ze ook met het Nederlandse estafetteteam.