In het spoor van Michael Johnson: bezorgd atletiekicoon en onvermoeibaar twitteraar

met video Estavana Polman na conflict weg bij Esbjerg: ‘Niet de manier waarop ik wilde eindigen’

Estavana Polman vertrekt bij Team Esbjerg. De 29-jarige handbalinternational lag al geruime tijd in de clinch met de leiding van de Deense club. Via Instagram heeft ze nu laten weten dat er na negen jaar een einde komt aan haar verblijf in Esbjerg.

23 juli