In opspraak geraakte succescoach Alyson Annan per direct weg bij hockeybond

Succescoach Annan

Annan werd in oktober 2015 benoemd tot bondscoach van de hockeysters. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd Oranje tweede, afgelopen zomer pakten de hockeysters goud in Tokio. Nederland won in 2018 onder leiding van Annan het WK en in 2017, 2019 en 2021 werd ook de Europese titel veroverd door de hockeysters, die de afgelopen jaren nauwelijks te verslaan waren. Oranje is in voorbereiding op het WK dat in de zomer in Spanje en Nederland wordt gespeeld.