Integriteitsmanagers NOC*NSF snel aan de slag

Dat vertelde Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOS*NSF, voorafgaand aan de algemene vergadering van de sportkoepel op maandagavond, waar het thema integriteit een belangrijk punt was. Het is een reactie op de duidelijke toename van meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld en de verhalen over misstanden in de topsport.