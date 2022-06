IOC-voorzitter tegen uitsluiting sporters: ‘Geen enkel land is geliefd bij elke andere regering’

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft nationale sportbonden opgeroepen niet te veel te luisteren naar hun overheden bij het uitsluiten van sporters op basis van hun paspoort. Bach deed die uitspraken in het licht van de Russische invasie in Oekraïne.

,,We hebben het respect van de regeringen nodig voor onze rol”, zei Bach tijdens de algemene ledenvergadering van de associatie van internationale sportfederaties die deelnemen aan de Olympische Zomerspelen (ASOIF). ,,Kijk naar onze tennisvrienden in Parijs, daar konden Russische spelers als neutrale atleten in actie komen. In Londen, op Wimbledon, zegt de regering dat dat niet mag.”

De 68-jarige Bach toonde geen begrip voor het feit dat regeringen hun eigen politieke belangen zouden gebruiken om te beslissen wie wel en niet aan een wedstrijd kan deelnemen. ,,Als we dit aan de regeringen overlaten worden we een publiek instrument. Als we hieraan toegeven, zijn we verloren.”

Volledig scherm Thomas Bach. © Andreas Arnold/dpa

,,Als we deze deur openen gaat het vandaag nog over Rusland en Belarus, maar is het morgen je eigen land. Er is geen enkel land in de wereld dat geliefd is bij elke andere regering”, vervolgde hij.

De IOC-voorzitter zei wel dat iedereen die de oorlog in Oekraïne steunt ‘gesanctioneerd kan en moet worden', maar dat de rechten van degenen die dat niet doen moeten worden gerespecteerd. “Er zou geen sanctie moeten zijn op basis van je paspoort.”

Het IOC zei op 28 februari dit jaar nog dat het niet wil dat sportbonden sporters uit Rusland en Belarus mee laten doen aan wedstrijden. Het overkoepelende sportcomité zei dat besluit te hebben genomen vanwege ‘de integriteit van de sport en de veiligheid van deelnemers’.

Indien uitsluiting niet mogelijk is, kunnen de sporters onder neutrale vlag in actie komen.