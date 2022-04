Jacco (22) als laatste over finish van 41e editie marathon Rotterdam: ‘Was niet mijn doel’

Video's Max Verstappen start als tweede: ‘Soms het gevoel dat ik als een idioot rondrij’

Drie kwalificaties achter de rug en nog altijd geen pole position voor Max Verstappen als wereldkampioen. De Nederlander vertelde na afloop van de kwalificatie dat het raceweekend in Melbourne voor hem en het team van Red Bull Racing vooralsnog een worsteling is. ,,We moeten de kleine dingetjes voor mekaar gaan krijgen en dan staan we er weer.”

