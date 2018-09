Jeffrey Herlings heeft wereldtitel MXGP binnen

Vooraf gaf Herlings aan dat hij de eerste manche op safe zou rijden met als doel het gat voor zijn enig overgebleven concurrent Antonio Cairoli onoverbrugbaar te maken. Hij is op de harde manier wijs geworden. Herlings had in 2014 en 2015 de MX2-titel voor het grijpen, maar raakte in het zicht van de haven twee keer zwaar geblesseerd. Zondag had hij voor de volgepakte tribunes van het TT Circuit, waarop voor de gelegenheid een zandparcours is aangelegd, toch al snel besloten dat hij het veiligst is in zijn natuurlijke habitat. Cairoli was beter weg en Herlings had hem maar hoeven volgen, maar hij pakte al snel de kop over. Cairoli (32), met negen wereldtitels de grote man van de generatie voor Herlings, kon niet in het spoor blijven en moest capituleren. Herlings kon in de slotronde al een aantal keer zijn vuist ballen.

Superieur

Herlings, fabrieksrijder bij KTM, startte het WK-seizoen van 2018 begin maart met een zege in Argentinië en denderde daarna door. The Bullet, zoals de bijnaam van de man uit Oploo luidt, werd in juni even afgeremd. Op 13 juni brak hij tijdens een training op het circuit van Berghem zijn sleutelbeen. Na een operatie miste hij de GP van Lombardije in Italië en pakte regerend wereldkampioen Cairoli zijn kans om 50 punten in te lopen in het kampioenschap. Op 1 juli won Herlings echter alweer in Indonesië. De eerste manche moest hij nog aan zijn Italiaanse rivaal laten, het betekende zijn laatste nederlaag van het seizoen. In Zwitserland boekte Herlings zijn 80ste GP-zege en een paar weken later in Turkije verbrak hij twee records. Nog nooit won een motorcrosser 15 GP's en 29 manches in 1 WK-seizoen. Na zijn 30ste manchezege was de wereldtitel zondag 16 september in Assen een feit. Nu Herlings een jaar lang gevrijwaard bleef van grote blessures, kon hij laten zien hoe groot zijn potentieel is. Hij was superieur.