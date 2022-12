Judocoach Chris de Korte (84) weet van geen ophouden: ‘Verstand is een handicap voor mensen’

Terugge­keer­de Marit Bouwmees­ter pakt bronzen medaille op EK zeilen

Zeilster Marit Bouwmeester heeft brons gepakt op het EK in de Ilca 6-klasse. De 34-jarige Friezin, die vorige maand op het WK haar rentree maakte nadat ze was bevallen van een dochter, zakte op de laatste dag één plek in het klassement en eindigde in Hyères als derde met 50 punten.

21 november