Judoka Roy Meyer verliest finale in Mongolië, Noël van 't End en Michael Korrel pakken brons

Daarmee kwam het totaal aantal medailles voor Nederland op vier. Zaterdag had Frank de Wit al het brons gepakt in de klasse tot 81 kilogram.



Meyer (31) had in de halve finales Hyoga Ota verslagen, de Japanner die kort ervoor Jur Spijkers had uitgeschakeld. Europees kampioen Spijkers bleef daarna steken in de herkansingen. Meyer liet zich door Tasojev verrassen door een snelle ippon.