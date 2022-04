Judoka Sanne van Dijke moet zich tevredenstellen met EK-zilver

Sanne van Dijke heeft haar vijfde finale op een Europees kampioenschap niet kunnen bekronen met de titel. De 26-jarige Nederlandse boog in de finale van de klasse tot 70 kilogram op de EK in de Bulgaarse hoofdstad Sofia voor de Française Marie-Ève Gahié.

Van Dijke was de titelverdedigster. Ze won goud op de vorige EK in Lissabon. Ze won de titel ook in Warschau in 2017. Dit was haar derde zilveren medaille. In de finale kwam ze al snel op achterstand tegen Gahié, die haar vloerde met een armzwaai. In het vervolg van de partij wist ze niet terug te komen.

Hilde Jager verloor in dezelfde gewichtsklasse de strijd om een bronzen medaille van de Sloveense Anka Pogacnik. Jager plaatste zich als winnaar van haar poule rechtstreeks voor de halve finales. Daarin was Gahié haar de baas.

Van Dijke won ook haar poule door zeges op de Belgische Gabriella Willems en Pogacnik. In de halve eindstrijd versloeg ze de Oostenrijkse Michaela Polleres. Een luide vreugdekreet klonk door de hal in Sofia na die overwinning. Op de Olympische Spelen van Tokio verloor Van Dijke afgelopen zomer nog in de halve finales van Polleres, die uiteindelijk olympisch zilver won. Van Dijke pakte in Tokio brons.

In de klasse tot 63 kilogram verloor Geke van den Berg in de herkansingen van de Israëlische Gili Sharir. Joanne van Lieshout verloor in dezelfde klasse al in de eerste ronde. Bij de mannen werd Frank de Wit in de klasse tot 81 kilogram al vroeg uitgeschakeld.

Frank de Wit

Voor judoka Frank de Wit zaten de EK judo er al na één wedstrijd op. De nummer 7 van de wereld verloor in de klasse tot 81 kilogram in de golden score, de verlenging, van de Italiaan Giacomo Gamba, de mondiale nummer 230. De laaggeklasseerde Gamba wierp De Wit na anderhalve minuut in de golden score op zijn zij en dat betekende meteen het einde van de wedstrijd.

Bij de vrouwen verloor debutante Joanne van Lieshout in de klasse tot 63 kilogram in de eerste ronde van de Roemeense Florentina Ivanescu. Geke van den Berg won in dezelfde klasse in haar eerste partij van Anastasiia Antipina uit Oekraïne. In de klasse tot 70 kilogram won regerend Europees kampioene Sanne van Dijke in haar eerste partij van de Belgische Gabriella Willems. Hilde Jager versloeg in die klasse Jovana Buncic uit Servië in haar eerste duel.

De EK judo duren tot en met zondag.

Volledig scherm Frank de Wit. © ANP