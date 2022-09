Karolien Florijn (24) kan zich op WK eindelijk meten met wereldtop: ‘Eet wel 70 bananen per week’

Bauke Mollema en de tijdrit, liefde op het tweede gezicht: ‘Dat harde trappen kon ik altijd al wel’

In de herfst van zijn carrière heeft Bauke Mollema de tijdrit omarmd. Op deze WK is de race tegen de klok, in de Nederlandse ochtend, een groot doel voor de 35-jarige renner. Over hoe hij vlinders in zijn buik kreeg op de tijdritfiets.

17 september