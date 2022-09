Karolien Florijn eerste Nederlandse wereldkampioene in de skiff: ‘Niet verwacht dat ik zou winnen’

Karolien Florijn heeft in Tsjechië de wereldtitel gepakt in de skiff. De 24-jarige Nederlandse lag vanaf het begin op kop en bouwde haar voorsprong in de slotfase uit. Ook olympisch kampioene Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland moest haar meerdere erkennen en werd op 2,5 seconden tweede, voor Tara Rigney uit Australië.

Florijn had in de halve finales ook al de beste tijd genoteerd en won vorige maand met grote overmacht goud op de EK in München. Eerder dit jaar won ze twee keer met groot verschil een wereldbekerwedstrijd. De skiffeuse is de dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn en de Duitse oud-roeister Antje Rehaag. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio maakte ze nog deel uit van de vier-zonder, waarmee ze zilver veroverde.

Florijn werd de eerste Nederlandse wereldkampioene in de skiff. Dat besefte ze echter nog niet. ,,Ik denk dat dat morgen gebeurt, maar ik ben zo blij”, aldus Florijn bij de NOS. De roeister zei dat ze al vereerd en trots was om de finale te roeien en tegen olympisch kampioene Twigg uit te komen. ,,Zij is zo goed en ik had eigenlijk niets te verliezen. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Dat was wel een fijn gevoel voor mezelf en dan kan je niet blijer zijn dan dit.”

Waar vader Ronald lange tijd het bekendste lid van het gezin was, was dit het moment voor haar om op de voorgrond te treden. “Hij is nooit wereldkampioen geweest en ik ben dat nu wel”, zei dochter Karolien, die sprak over een beter dan verwachte race waarin de laatste meters “nog best makkelijk” gingen.

Mannen acht

De mannen acht pakte in Tsjechië het zilver. De Nederlandse ploeg was ondanks een sterk tweede deel net iets minder snel dan Groot-Brittannië, dat ruim 1 seconde eerder finishte in 5.24,41. Australië pakte op ruimere afstand het brons.

Met stuurvrouw Dieuwke Fetter roeiden Abe Wiersma, Niki van Sprang, Lennart van Lierop, Guillaume Krommenhoek, Michiel Mantel, Jacob van de Kerkhof, Mick Makker en Guus Mollee al vanaf het begin van de race in de top 3. In het tweede deel van de race ging de Nederlandse boot Australië voorbij, maar Groot-Brittannië bleek net te sterk. De Nederlandse ploeg had de finale gehaald via de herkansingen.

De acht veroverde vorige maand op de EK in München na een slechte start ook al verrassend het zilver, ook toen achter Groot-Brittannië.

Zilver voor dubbeltwee

Roeisters Roos de Jong en Laila Youssifou sleepten met de dubbeltwee eveneens zilver in de wacht. Olympisch kampioen Roemenië nam na de start gelijk de leiding en stond die, ondanks aandringen van het Nederlandse duo, niet meer af. Ancuta Bodnar en Simona Radis finishten na 6.47.77, op ruim 3 seconden gevolgd door De Jong en Youssifou. Het brons ging in 6.52.81 naar Ierland.

De Jong en Youssifou moesten op de EK in München vorige maand ook genoegen nemen met de tweede plek. Ook daar bleek Roemenië oppermachtig.

Het nieuwe Nederlandse duo in de dubbeltwee had dit jaar al twee keer een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De Jong behaalde met Lisa Scheenaard vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio nog brons.

Skiffeur Twellaar pakt zilver

Melvin Twellaar is een maand na zijn verrassende Europese titel in de skiff tweede geworden op de WK. In de finale werkte de 25-jarige geboren Groninger zich vanuit de achterhoede goed op richting regerend wereldkampioen Oliver Zeidler uit Duitsland, maar die hield zijn voorsprong vast. De Brit Graeme Thomas pakte het brons.

Vrouwen acht

De vrouwen acht veroverde zilver. Net als op de Europese kampioenschappen vorige maand was Roemenië duidelijk te sterk. Toen werd Nederland derde, achter ook Groot-Brittannië. Nu ging het brons naar Canada.

Benthe Boonstra, Veronique Meester, Ymkje Clevering, Tinka Offereins, Roos de Jong, Hermijntje Drenth, Marloes Oldenburg, Laila Youssifou en stuurvrouw Aniek van Veenen zagen Roemenië al vroeg de leiding nemen en ook Canada sneller beginnen. Maar in het tweede deel van de race vond de Nederlandse ploeg de weg naar voren. Op de winnende tijd van 6.01.14 moest de vrouwen acht een kleine 4 seconden toegeven.

De vrouwen acht bestaat uit roeisters die ook op andere onderdelen uitkomen. Zo hadden De Jong en Youssifou een uur eerder zilver gepakt in de dubbeltwee.

