KNGU bereidt hoger beroep voor in zaak Wevers: ‘Schoffering voor melders’

Talentvol­le Thymen Arensman denkt nog niet aan klassement: ‘Ik moet mijn weg nog vinden’

Thymen Arensman liet er woensdag, twee dagen voor de start van de Giro d’Italia in Boedapest, geen twijfel over bestaan. Een goed klassement is iets voor de toekomst, de rol van de 22-jarige wielrenner uit Beesd is een dienende. Zijn ploeg DSM zet alles op de Fransman Romain Bardet, die het niveau lijkt te hebben waarmee hij jaren geleden podiumplaatsen behaalde in de Tour de France.

13:52