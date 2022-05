KNGU moet van rechter overstag en coach Kooistra meenemen naar World Cup Varna

Wereldkam­pi­oen Lyles wint 200 meter bij Diamond League in Doha, kogelstoot­ster Schilder laatste

Wereldkampioen Noah Lyles heeft bij de eerste wedstrijd in de Diamond League de 200 meter gewonnen. De Amerikaanse sprinter was in een tijd van 19,72 seconden de snelste in Doha. Bij de Olympische Spelen in Tokio greep Lyles afgelopen zomer nog het brons op de 200 meter.

13 mei