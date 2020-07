KNGU snel in gesprek met van mishandeling beschuldigde bondstrainers

Daarop kwam de turnbond met een reactie. ,,De KNGU gaat voor een veilig sportklimaat. Al langere tijd roept de sportbond sporters op om misstanden te melden. Want alleen met concrete meldingen kan de onderste steen boven komen", zo schrijft de turnbond. En dus neemt de bond de komende dagen verdere stappen. ,,Iedere melding zal worden opgevolgd door grondig en zorgvuldig onderzoek. Dat geldt ook voor de aantijgingen van Joy Goedkoop in de uitzending van Studio Sport van zondagavond aan het adres van twee coaches die momenteel in dienst zijn van de KNGU. Nog deze week zullen daarover de eerste gesprekken met betrokkenen plaatsvinden.”

Die tweede coach waar het statement naar verwijst is bondscoach Gerben Wiersma, onder wie Goedkoop ook een tijdje trainde. ,,Er zat zeker wel een verschil in, de dagelijkse kleineringen waren een stuk minder, maar ook in Heerenveen werd onmenselijk met je omgegaan. Ook daar was geen ruimte voor vermoeidheid, blessures of andere gevoelens. Het fysieke deel (slaan en schoppen, red.) was daar voorbij", zo zei ze over haar tijd bij Wiersma.