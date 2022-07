Kogelstootster Jessica Schilder staat te stuiteren na bijzonder brons: ‘Ik ga het vieren met heel veel chocola’

Jessica Schilder was amper bekomen van de voorstelronde of de Amerikaanse Chase Ealey kreeg de kogel in de eerste de beste stoot van de avond naar 20,49 meter, een afstand waarvan het 23-jarige talent alleen nog maar kan dromen. Maar ook die reuzenafstand - het bleek later de winnende - bracht haar niet van haar stuk. De ietwat verlegen Volendamse was voor het eerst eens niet enorm zenuwachtig.



Tweemaal stootte ze de kogel in Hayward Field naar een afstand van 19,77 meter, negen centimeter verder dan haar nationaal record. Ondertussen maakte ze praatjes met de vrouwen die ze recent nog niet eens durfde aan te kijken maar inmiddels vriendinnen noemt. Vorig seizoen begon haar indrukwekkende opmars. Brons was er in dit voorjaar bij de WK indoor. Maar dat in de buitenlucht herhalen, in een sterker veld, was volgens haar nog te hoog gegrepen. Dat zou voorbehouden zijn aan de wereldtop.