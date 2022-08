Korstanje verbetert eigen Nederlands record en gaat naar halve finales 50 meter vlinderslag

ROME - Nyls Korstanje heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vlinderslag bij de EK zwemmen in Rome. De Nijmegenaar verbeterde in de series met een tijd van 22,90 seconden zijn eigen Nederlands record.

Korstanjes oude toptijd op de 50 meter vlinderslag stond op 23,02, dat hij vorig jaar noteerde in Eindhoven. In Rome zwom hij voor het eerst onder de 23 seconden.

Korstanje was met 22,90 ruim de snelste van iedereen in de series. Hij was drie tienden van een seconde rapper dan de Fransman Maxime Grousset.

Thomas Verhoeven klokte de achttiende tijd, terwijl de eerste zestien doorgingen voor de halve finales. Kenzo Simons en Sean Niewold kwamen niet in de buurt van een plek in de volgende ronde. Donderdagavond zijn de halve finales.

Kamminga

Arno Kamminga bereikte zonder problemen de halve finales op de 100 meter schoolslag. Een van de topfavorieten voor de Europese titel kwam met 59,32 tot de tweede tijd, achter de Italiaanse wereldkampioen Nicolò Martinenghi.

Kamminga werd in juni tweede op de WK in Boedapest en pakte ook zilver op de Olympische Spelen vorig jaar. Olympisch kampioen Adam Peaty doet niet mee in Italië.

Marrit Steenbergen kwalificeerde zich op de 100 meter vrije slag ook als tweede voor de halve finales. Ze zwom in 54,22 naar de snelste tijd in haar serie. Alleen de Française Charlotte Bonnet bleef haar voor met 53,92. Tessa Giele was net niet snel genoeg voor een plek bij de laatste zestien.

Thomas Jansen haalde de finale op de 400 meter wisselslag. Hij zwom met 4.18,43 de zesde tijd. De Hongaar David Verraszto was de snelste in 4.15,52. Lotte Hosper werd op de 200 meter rugslag uitgeschakeld in de voorrondes.

Hosper, Silke Holkenberg, Janna van Kooten en Imani de Jong kwamen met de estafetteploeg op de 4x200 meter vrij tot de tweede tijd met 8.01,15. Dat was een tiende van een seconde langzamer dan Hongarije.