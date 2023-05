LA Lakers trakteert titelverdediger Warriors op ruime nederlaag in play-offs NBA

Max Verstappen showt zijn speciale helm voor Grand Prix Miami

Max Verstappen rijdt ook in de Grote Prijs van Miami van dit jaar met een speciale helm op. De helm van de tweevoudig wereldkampioen voor de Formule 1-race van komend weekend is qua ontwerp hetzelfde als bij andere wedstrijden, maar heeft nu overwegend de kleuren donkerblauw en turquoise in plaats van wit en rood.