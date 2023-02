LeBron James op eenzame hoogte: ‘Noem mij één speler die dit record nog gaat verbeteren...’

Is veldrijder Mathieu van der Poel straks te zien in New York en Johannes­burg?

Tienduizenden mensen bij het WK in Hoogerheide, een uitverkocht Benidorm, voltreffers in Dublin, Zonhoven, Diegem en Zolder: het veldrijden heeft een nieuw elan gevonden. En het kan nog beter. Flanders Classics en de UCI dromen groot: straks gaan we misschien veldrijden in New York en Johannesburg.

