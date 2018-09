Levensgevaarlijke Fenati ontslagen door zijn team na bizarre actie

In de motorsportwereld werd vol ongeloof gereageerd op de bizarre actie van Fenati. Zo reageerde Cal Crutchlow, de nummer 3 van de Grand Prix van San Marino in de motoGP: 'Hij mag nooit meer aan een race meedoen. Onbegrijpelijk dat zijn team hem er niet meteen uit heeft geschopt.'



Fenati zou aan het einde van dit seizoen overstappen naar Forward Racing, toevalligerwijs de ploeg van Manzi. De voorzitter van MV Agusta, volgend jaar de motorleverancier van Forward Racing, wil Fenati echter niet zien. ,,Dit was het ergste en meest trieste dat ik ooit in een race heb gezien. Echte sportmannen gedragen zich niet zo. Voor zijn contract van volgend jaar: ik zal me daar op elke manier tegen verzetten. Dit gaat niet gebeuren. Hij kan niet voor ons bedrijf in staan."