Lieke Klaver snelt in persoonlijk record naar vijfde plek bij Diamond League-wedstrijd

Klaver had eerder dit jaar bij wedstrijden in het Tsjechische stad Ostrava haar persoonlijk record op 50,90 gebracht. Daarmee had ze ook ruimschoots voldaan aan de limiet voor de WK in Eugene.



Tony van Diepen werd op de 800 meter derde in een nieuw persoonlijk record van 1.44,14 minuten. Daarmee haalde hij opnieuw 0,10 seconde van zijn eigen toptijd af. Van Diepen leek op weg naar de zege, maar werd in de laatste tientallen meters voorbij gesneld door de Fransman Benjamin Robert die zich erlangs wrong en won in 1.43,75. Ook de Australiër Peter Bol passeerde Van Diepen nog en werd tweede in 1.44,00.