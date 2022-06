Lieke Klaver sprint bij NK atletiek onder WK-limiet 200 meter

Nijmege­naar Nyls Korstanje pakt WK-brons met gemengde estafette­ploeg op wisselslag

De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft bij de WK in Boedapest verrassend brons veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen eindigden in de finale als derde achter de Verenigde Staten (goud) en Australië (zilver). Het betekende de tweede medaille voor de Nederlandse zwemploeg op het toernooi in Hongarije, na het zilver van Kamminga op de 100 meter schoolslag.

21 juni