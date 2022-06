Linn Grant (22) eerste vrouwelijke winnaar van gemengde wedstrijd

Invaller Nyck de Vries achtste in 24 Uur van Le Mans, Robin Frijns valt uit na crash

Nyck de Vries heeft als invaller de achtste positie overall behaald in de 24 Uur van Le Mans. De Friese wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E nam in de Oreca 07 - Gibson van zijn team TDS Racing de laatste uren voor zijn rekening in de beroemde Franse autoklassieker. Hij eindigde als vierde in de LMP2-klasse.

17:04