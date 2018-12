LIVE | Nog vijf minuten, shoot-outs niet ver meer weg

WK-finale hockeyDe Nederlandse hockeyers kunnen vanmiddag in India een einde maken aan een periode van twintig jaar zonder wereldtitel. In 1998 werden Oranje in Utrecht voor het laatst wereldkampioen. In de finale is vanaf 14.30 uur België de tegenstander. Mis niets in ons liveblog!



Vierde kwart

Tussenstand

België-Nederland 0-0