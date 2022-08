Live ‘Super EK’ | Turnsters net naast podium, vijf Nederlandse roeimedailles

Wout van Aert showt nieuwe sokken: ‘Half mens, half brommer’

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft speciale sokken gekregen met zijn nieuwe bijnaam. Op de fietsapp Strava deelde ploeggenoot Tiesj Benoot van Jumbo-Visma wat beelden van een recente trainingsrit met Van Aert. Daarop is te zien dat de winnaar van de groene trui in de Tour de France sokken draagt in de kleuren van de Belgische vlag, met op de achterkant de tekst ‘half mens, half brommer’.

