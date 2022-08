Live ‘Super EK’ | Van Loon kan Lavreysen en Hoogland niet doen vergeten, bijrol voor triatleten

Loodzwaar programma voor Femke Bol op EK: ‘Ik ben klaar voor de uitdaging’

Femke Bol komt op de EK atletiek in München in actie op de 400 meter en de 400 meter horden. Dat heeft de Nederlands recordhoudster op beide afstanden laten weten via Instagram. Daarnaast zal ze waarschijnlijk ook meedoen aan de 4x400 meter estafette.

