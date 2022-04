LIVE | Wennemars en Robben samen over finish, Marathon Rotterdam gaat verder voor amateurs

video Aanpassin­gen doen hun werk voor Max Verstappen: ‘Zijn vandaag in de goede richting gegaan’

Max Verstappen klonk in zijn analyse na afloop minder ontevreden dan even daarvoor in zijn auto. Hij eindigde de trainingsdag in Melbourne achtereenvolgens op P4 en P2, en zag de Red Bull naar het einde toe steeds wat beter worden.

8 april