LIVE WK atletiek | Nederlandse estafetteteams naar finale 4x400 meter, Sifan Hassan in finale 5000 meter

Lisanne de Witte kwam vanavond pas voor het eerst in actie op dit WK. ,,Ik stond te stuiteren om te beginnen. Ik was wel zenuwachtig. Ik had er heel veel zin in. Het ging goed. Tenminste, dat denk ik, want we zijn derde geworden. Voor ons was het geen verrassing dat Lieke Klaver niet zou lopen om fris te blijven voor de 4x100 meter vanavond."

Femke Bol liep naar de derde plaats door een spannend duel met Natalia Kaczmarek in haar voordeel te beslissen. De wereldkampioene op de 400 meter horden dwong de Poolse atlete naar baan 2, waardoor ze zelf in de binnenbocht het verschil kon maken. ,,Nee, dat was geen toeval. Ik ben blij dat we het zo hebben kunnen lopen. De finale bereiken was het doel, dus ik ben hier erg blij mee. Een snel team hebben is altijd leuk."

Bol kwam op de openingsdag van de WK ook in actie in de finale van de 4x400 gemengde estafette. Een onfortuinlijke val van de Amersfoortse topatlete in de laatste meters voor de finish kostte de ploeg een zekere medaille. Bol nam daarna revanche met de wereldtitel op de 400 meter horden .

De estafetteploeg was ook al succesvol geweest met een zilveren medaille op de 4x400 meter op de WK indooratletiek van 2022 in Belgrado. Op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene werd de ploeg gediskwalificeerd vanwege een foute wissel.

De estafettevrouwen werden vorig jaar gekozen tot Sportploeg van het Jaar . Lieke Klaver, die nu ontbrak in de series, De Witte, Saalberg en Bol veroverden vorige zomer op de EK atletiek in München het goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar.

Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol liepen in hun serie naar de derde plaats in een tijd van 3.23,75. Jamaica en Canada waren sneller, maar de eerste drie van de heat plaatsten zich rechtstreeks voor de finale op zondag.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook de vrouwen hebben zich geplaatst voor de finale op de 4x400 meter. In een spannend duel met Natalia Kaczmarek komt Femke Bol als winnares uit de strijd en zo komt Nederland als derde over de finish. Dat is genoeg voor directe plaatsing voor de finale van morgenavond op de slotavond van de WK atletiek in Boedapest.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink liepen in hun heat naar de vierde plaats in een tijd van 3.00,23. Jamaica, Frankrijk en Italië kwamen eerder over de finish.

Van Nageeye is bekend dat hij goed tegen de hitte kan. Hij won op de Olympische Spelen in Tokio zilver in bijzonder warme omstandigheden . Vorig najaar werd hij derde in de marathon van New York op een bijna zomers warme dag. Hij behoort tot de kandidaten voor een medaille in Boedapest. Tamirat Tola uit Ethiopië verdedigt zijn titel van vorig jaar in Eugene. Nageeye stapte toen op 1 kilometer van de finish uit.

De organisatie van de WK ziet zich wel voor een probleem gesteld. Na de marathon mogen recreanten een wedstrijd door de binnenstad van de Hongaarse hoofdstad lopen. Om de gezondheid van hardlopers te beschermen, is de afstand ingekort van tien naar zes kilometer. ,,Zelfs deze zes kilometer kan erg veeleisend zijn, dus alleen mensen met een lichaam dat gewend is aan hardlopen in warm weer wordt aangeraden te starten", luidt het advies van World Athletics.

Abdi Nageeye loopt zondag bij de WK atletiek in Boedapest op de heetste dag van het jaar de marathon. De thermometer gaat volgens de weersvoorspellingen de 36 graden Celsius en misschien wel de 37 graden aantikken . De Nederlandse troef op de 42,195 kilometer zal die extreme hitte niet voelen, want de marathon begint al om 7.00 uur in de ochtend. Dan is het vermoedelijk zo'n 24 tot 26 graden.

Klaver wist de finale van de 400 meter te halen. Daarin eindigde ze als zesde. Ze is doorgaans vaste waarde in het kwartet voor de 4x400 meter, maar ze kan ook in het team voor de 4x100 meter worden opgesteld. De Nederlandse vrouwen lopen tegen 22.00 uur de finale van de 4x100. De samenstelling van dat team is nog niet bekend.

Bol en Klaver zaten op de openingsdag in het viertal dat de finale van de 4x400 gemengde estafette liep. Een onfortuinlijke val van Bol in de laatste meters voor de finish kostte de ploeg een zekere medaille. Bol nam later in het toernooi revanche met de wereldtitel op de 400 meter horden.

De eerste drie van de twee heats gaan rechtstreeks door naar de finale op zondag, aangevuld met de twee tijdsnelste ploegen. Bol is doorgaans de slotloopster in de estafette, maar is nu de tweede van de vier die in de baan komen. Peeters is startloper, Saalberg moet het afmaken.

Wereldkampioene Femke Bol komt zaterdagavond wel in actie in de series van de 4x400 meter bij de WK atletiek, maar Lieke Klaver ontbreekt in het estafetteteam. Bondscoach Laurent Meuwly kiest naast Bol voor Cathelijn Peeters , Lisanne de Witte en Eveline Saalberg . De series starten om 19.55 uur.

Alida van Daalen strandde bij haar debuut in de kwalificaties. Ze kwam tot 17,93 en dat was niet ver genoeg om bij de eerste twaalf te komen. De 21-jarige atlete uit Rotterdam beleefde vorige maand op de EK onder 23 in Finland wel succes. Van Daalen won daar het goud bij zowel het kogelstoten als discuswerpen.

Jorinde van Klinken wist zich in het snikhete stadion, waar het 32 graden in de schaduw was, ook te plaatsen voor de finale. Haar afstand van 18,66 was onder de kwalificatie-eis, maar ze zat wel bij de beste twaalf die naar de finale mogen. Van Klinken kwam eerder op de WK in Boedapest in actie bij het discuswerpen. Ze eindigde in de finale met een worp van 67,20 op de vierde plaats.

'Opgeluchte' Jessica Schilder overtuigt

Jessica Schilder heeft zich op de WK atletiek in Boedapest overtuigend geplaatst voor de finale van het kogelstoten. Haar eerste poging was goed raak. De afstand van 19,64 meter was ruim boven de vereiste 19,10 om later zaterdag in eindstrijd voor de medailles te gaan. Ze won er ook de kwalificatie mee.

De Volendamse behaalde een jaar geleden brons bij de WK in Eugene. Ook veroverde ze in München de Europese titel. Haar Nederlands record staat op 20,24 meter, maar de 19,64 was haar beste stoot van dit seizoen.

Schilder werd dit voorjaar vijfde bij het kogelstoten op de EK indoor in Istanbul en toen sprak ze na afloop over haar fysieke belemmering. Door een val in februari bij een wedstrijd in Madrid liep ze een pijnlijke elleboog op. De blessure had niet alleen tijd nodig om te herstellen, Schilder begon er ook mentaal mee te worstelen. Er sloop angst in om te vallen en haar techniek leed eronder. Pas bij de NK in Breda vorige maand, toen ze haar vierde nationale titel binnenhaalde, had ze weer een beetje het gevoel hoe het moest.