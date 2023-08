LIVE WK atletiek | N’ketia Seedo en Lieke Klaver azen op finaleplaats

Bol beleefde zaterdag een valse start van het toernooi door op de 4x400 meter gemengde estafette ten val te komen. Een flinke deceptie, al hield ze er fysiek weinig schade aan over. Met wat beurse plekken begon ze vanavond uitstekend aan haar individuele toernooi. Bol klokte een tijd van 53,39, terwijl ze kon inhouden op het laatste rechte stuk. Toch was ze de snelste van allemaal. Met Cathelijn Peeters plaatste nog een tweede Nederlandse zich voor de halve finales.

Bol is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLauglin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar mondiaal goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld.

N’ketia Seedo komt vanavond in actie in de halve finales van de 100 meter. Ze plaatste zich door in de series een persoonlijk record van 11,11 seconden te lopen. Een finaleplaats is wellicht nog te hoog gegrepen voor de 20-jarige Utrechtse. De finale van de 100 meter wordt later vanavond al gelopen en vormt het sluitstuk van de derde dag van de WK. Lieke Klaver loopt in de halve finales van de 400 meter.