LIVE WK atletiek | Sifan Hassan moet Keniaanse topfavoriete verslaan voor goud op 1500 meter

Bonevacia stond op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 wel in de finale. Hij eindigde toen als achtste.

De Nederlandse recordhouder (44,48) had zondag in de series wel laten zien dat hij in vorm was. Hij liep een beste seizoenstijd van 44,78, goed voor een ticket naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Het lukte hem in de halve finales niet om nog harder te gaan. De Brit Matthew Hudson-Smith won de heat in een Europees record van 44,23 . Hij verbeterde de oude toptijd (44,33) uit 1987 van Thomas Schönlebe, die destijds voor de DDR uitkwam.

Liemarvin Bonevacia is er niet in geslaagd de finale te halen van de 400 meter. De 34-jarige atleet sprintte in zijn heat van de halve finales naar de vijfde plaats in een tijd van 45,23 seconden en was daarmee uitgeschakeld voor een optreden in de strijd om de medailles. De finale van de 400 meter is donderdag.

Tijd voor Sifan Hassan op de WK atletiek in Boedapest. Kan ze de Keniaanse topfavoriete Faith Kipyegon verslaan in de finale van de 1500 meter?

Jorinde van Klinken staat na haar worp in de vijfde beurt op de derde plaats bij het discuswerpen. Wat zit er nog in voor de 23-jarige atlete uit Assen?

🎽🇭🇺 | Liemarvin Bonevacia redt de finale van de 400 meter helaas niet. Hij komt met een tijd van 45.23 als vijfde over de streep in de tweede halve eindstrijd van de 400 meter! #WorldAthleticsChamps ⁣ 📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/qi5l59Ia8W

Cathelijn Peeters wist de finale op de 400 meter horden zojuist niet te halen. De 26-jarige atlete uit Vught eindigde in haar heat van de halve finale als vijfde in 54,63 en die klassering was niet voldoende. Ze werd veertiende in het complete deelnemersveld van deze halve finales. Het toernooi is nog niet voorbij voor haar. Peeters maakt ook deel uit van de ploeg op de 4x400 meter estafette die later in de week in actie komt.

Liemarvin Bonevacia liep een uitstekende race op de 4x400 meter, maar door de valpartij van Femke Bol zat er toen geen medaille in. Bonevacia was daarna nuchter en positief als altijd. Kan hij nu net zo'n mooie race lopen en zich plaatsen voor de finale op de individuele 400 meter bij de mannen?

,,Ik vind het echt heel leuk hoor. Het is altijd spannend. Je hoeft niet volle bak, maar er zit toch spanning op. De generale ging goed, maar in de finale zal het nog beter moeten. Ik ben er blij mee, het was een prima race. Ik durf nooit te kijken waar de rest zit, dus dan ga ik gewoon bouncy lopen om het rustig af te maken", zei Bol na haar race bij de NOS.

Bol gaf maandag na de series, waarin ze al de snelste van het veld was, aan dat ze het drama van afgelopen zaterdag in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette had afgesloten. Door haar bizarre struikeling in de laatste meters voor de finish verspeelde de Nederlandse ploeg een bijna zekere gouden plak . Ze hield wat blauwe plekken over aan de val, maar die hinderen haar gezien haar dominante optredens tot dusver niet.

De finale op de 400 meter is donderdagavond. De 23-jarige Amersfoortse is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar het begeerde mondiale goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld.

🎽🇭🇺 | Helaas, Cathelijn Peeters is uitgeschakeld na de laatste halve finale van de 400 meter horden met een tijd van 54.63. En Shamier Little laat zich zien als grootste concurrent van Femke Bol voor het goud! #WorldAthleticsChamps ⁣ 📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/2wiXD8dNTj

Cathelijn Peeters redt het niet. Ze komt als vijfde over de finish in deze derde halve finale. Ze plaatst zich dus niet voor de finale op de 400 meter horden.

🎽🇭🇺 | Femke Bol kan zich opmaken voor de finale van de 400 meter horden! Natuurlijk hadden we niets anders verwacht van de topfavoriete in de halve eindstrijd, maar de manier waarop is wel heel fijn hoor! 💪🇳🇱 #WorldAthleticsChamps ⁣ 📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/oqNjgd32Eq

Haar record is 51.45 op de 400 meter horden. Die tijd liep ze vorige maand bij de Diamond League in Londen.

Femke Bol loopt zo in de tweede halve finale, Cathelijn Peeters in de derde en laatste.

🎽🇭🇺 | Zit er een medaille in voor Jorinde van Klinken? De Nederlandse is begonnen aan de finale van het discuswerpen! #WorldAthleticsChamps ⁣ 📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/9pq1Tqfeji

Zondagavond zorgde Anouk Vetter met brons op de zevenkamp al voor de eerste Nederlandse medaille op dit WK atletiek in Boedapest. Krijgen we vanavond ook de eerste gouden medaille? Jorinde van Klinken behoort tot de grote kanshebbers bij het discuswerpen bij de vrouwen.

Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim naar halve finales

Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim hebben zich geplaatst voor de halve finales op de 100 meter horden, die morgenavond worden gehouden in Boedapest.

Visser plaatste zich ogenschijnlijk soepel voor de halve finales van de 100 meter horden. De Nederlands recordhouder eindigde in haar heat als tweede in 12,68 seconden, goed voor een vervolg in het toernooi. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto-Rico won in 12,50. De halve finales zijn woensdagavond.

🎽🇭🇺 | Het WK is nu ook begonnen voor Nadine Visser. Ze plaatste zich zojuist zonder problemen voor de halve finale op de 100 meter horden. Dat geeft vertrouwen! #WorldAthleticsChamps⁣



📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/mWMcNMR5hv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 22, 2023

Visser kende geen vlekkeloze aanloop naar de WK. De 28-jarige Noord-Hollandse kreeg weer last van haar hamstrings na de Diamond League in Stockholm in juli. Het betekende dat ze moest revalideren in een periode waarin ze juist wedstrijden had willen lopen. Ze heeft gezien haar optreden in de series de afgelopen weken kennelijk goed haar vorm kunnen aanscherpen.

,,Het niveau is leip geworden. Ik verwacht dat ik morgen een persoonlijk record zal moeten lopen om me te plaatsen voor de finale. Of ik daar klaar voor ben? Ja, ik zeker, hopelijk mijn benen ook", zei Visser na haar race bij de NOS.

Nadine Visser. © ANP

Maayke Tjin A-Lim wist ook door te dringen tot de halve finales. Ze eindigde weliswaar als vijfde in haar heat, maar haar 12,92 was snel genoeg om als een van de vier tijdsnelsten het veld in de halve finales aan te vullen. De Nigeriaanse Tobi Amusan, regerend wereldkampioene, won de serie in 12,48.