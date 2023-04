Loran de Munck laat grote kans liggen en staat met lege handen op toestelfinale EK turnen

Uiteindelijk werd De Munck vierde. Zijn Armeense concurrent Artur Davtyan had exact dezelfde score laten noteren, maar de uitvoering van de Armeen was beter en dat gaf de doorslag in de strijd om het brons. Het goud ging alsnog naar McClenaghan, Maxime Gentges bezorgde België het zilver.



,,Er zat meer in”, zei De Munck achteraf. ,,Maar door slordigheden is het er niet uitgekomen. Als ik even één milliseconde mijn voeten bij elkaar had gehouden, dan was ik derde. Als ik twee keer mijn benen bij elkaar had gehouden was het helemaal een ander verhaal. Dan zat die eerste plek er wel echt in. Maar het is helaas niet gelukt.”