Maarten van der Weijden bezig aan laatste deel elfstedentriatlon, teller op 3,5 miljoen euro

Maarten van der Weijden is bezig aan het laatste deel van zijn elfstedentriatlon. De olympisch kampioen had eigenlijk zaterdag al willen finishen, maar besloot wegens vermoeidheid de nacht door te brengen in Dokkum. In de loop van de ochtend wordt hij in Prinsentuin in Leeuwarden verwacht.