Marit Bouwmeester neemt de leiding op WK zeilen

Tweede titel van Max Verstappen beklijft minder, maar wen maar vast aan die totale dominantie

Totale dominantie in plaats van spanning tot de laatste ronde, het zorgt voor een andere beleving van de tweede titel van Max Verstappen, merkte F1-watcher Arjan Schouten. Maar wen er maar aan, want op zijn 25ste is de oogsttijd van Max Verstappen pas net aangebroken en hij zou blind tekenen voor nog zo’n dominant seizoen.

9 oktober